Кнутов: Британия могла передать Украине боевой лазер

«Недавно была информация, что Украина якобы создала свой боевой лазер и сейчас проводит испытания. На деле, это британский лазер. Он находился на Украине, был доработан британцами, а потом снова поступил на Украину и выдается теперь за украинскую разработку», — добавил Кнутов.