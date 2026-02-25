Ричмонд
Кнутов: Британия могла передать Украине боевой лазер

Украине могли передать боевой лазер, который она пытается выдать за собственную разработку. Военный эксперт Кнутов сказал, что это за оружие на самом деле.

Источник: Аргументы и факты

Новый боевой лазер, который Украина пытается выдать за свою разработку, является изобретением Великобритании, заявил aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.

«Недавно была информация, что Украина якобы создала свой боевой лазер и сейчас проводит испытания. На деле, это британский лазер. Он находился на Украине, был доработан британцами, а потом снова поступил на Украину и выдается теперь за украинскую разработку», — добавил Кнутов.

Военный эксперт подчеркнул, что Украину давно используют в качестве полигона для испытания оружия.

Ранее журнал The Atlantic писал, что на Украине якобы разработали новую лазерную систему противовоздушной обороны (ПВО) под названием Sunray. Это оружие сравнили с британским лазером DragonFire. Эксперты отмечали, что британская установка неэффективна при плохих погодных условиях, в том числе при дожде, тумане и снегопаде.