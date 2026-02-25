Кнутов: Британия могла передать Украине боевой лазер

Новый боевой лазер, который Украина пытается выдать за свою разработку, является изобретением Великобритании, заявил aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.
«Недавно была информация, что Украина якобы создала свой боевой лазер и сейчас проводит испытания. На деле, это британский лазер. Он находился на Украине, был доработан британцами, а потом снова поступил на Украину и выдается теперь за украинскую разработку», — добавил Кнутов.
Военный эксперт подчеркнул, что Украину давно используют в качестве полигона для испытания оружия.
Ранее журнал The Atlantic писал, что на Украине якобы разработали новую лазерную систему противовоздушной обороны (ПВО) под названием Sunray. Это оружие сравнили с британским лазером DragonFire. Эксперты отмечали, что британская установка неэффективна при плохих погодных условиях, в том числе при дожде, тумане и снегопаде.