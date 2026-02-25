В Новосибирске запустили онлайн-карту цен на топливо

«БФМ-Новосибирск» изучил онлайн-сервис, который в режиме реального времени показывает актуальную стоимость горючего на 138 автозаправочных станциях города. Карта позволяет сравнить цены на конкретную дату по всем заправкам Новосибирска и выбрать не только ближайшую, но и самую выгодную точку. Для каждой АЗС доступна дополнительная информация об услугах и акциях.
По данным сервиса на 25 февраля 2026 года, средняя стоимость одного литра бензина Аи-92 в Новосибирске составляет 60,71 рубля, Аи-92+ — 61,6 рубля, Аи-95 — 64,8 рубля, Аи-95+ — 66,9 рубля, Аи-98 — 84,65 рубля, а Аи-100 — 88,07 рубля. Дизельное топливо обойдется водителям в 79,41 рубля за литр, а его улучшенная версия ДТ+ — в 79,94 рубля.
Для автомобилей с газобаллонным оборудованием цена газа составляет 27,34 рубля, пропана — 28,02 рубля. Ранее АиФ-Новосибирск писал, что бензин в Новосибирской области вырос в цене на 10%.