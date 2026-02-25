В Новосибирске запустили онлайн-карту цен на топливо

«БФМ-Новосибирск» изучил онлайн-сервис, который в режиме реального времени показывает актуальную стоимость горючего на 138 автозаправочных станциях города. Карта позволяет сравнить цены на конкретную дату по всем заправкам Новосибирска и выбрать не только ближайшую, но и самую выгодную точку. Для каждой АЗС доступна дополнительная информация об услугах и акциях.