Кто рискует остаться с маленькой пенсией в Казахстане — ответ ЕНПФ

Размер будущей пенсии казахстанцев напрямую зависит от продолжительности участия в накопительной системе и регулярности обязательных пенсионных взносов. В 2025 году более 50 тысяч граждан при выходе на пенсию получили свои накопления из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) единовременно, поскольку их сумма оказалась ниже установленного порога. В среднем размер такой выплаты составил около 243 тысяч тенге. Корреспондент BAQ.KZ узнала, кто в Казахстане рискует остаться с небольшой пенсией и от чего зависит размер будущих выплат.