Гимнастка из Омска взяла бронзу на международных соревнованиях в Венгрии

Весь пьедестал заняли российские спортсменки.

Источник: Соцсети

Воспитанница омской школы художественной гимнастики Ульяна Янус успешно выступила на международном турнире «Grasia Fair Cup» в Венгрии. По итогам личного многоборья среди сениорок она поднялась на третью ступень пьедестала.

Российские гимнастки, выступавшие в нейтральном статусе, заняли весь пьедестал: золото у Владиславы Шароновой (114,600 балла), серебро у Милены Щенятской (114,400). Ульяна Янус набрала 109,350 баллов и завоевала бронзу.

Министр спорта Омской области Алексей Ленберг поздравил спортсменку, её легендарного тренера Веру Штельбаумс и всю омскую школу художественной гимнастики с отличным стартом сезона. Он также отметил, что благодаря решению международной федерации российские грации вновь могут соревноваться на мировой арене.