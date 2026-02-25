Гимнастка из Омска взяла бронзу на международных соревнованиях в Венгрии

Министр спорта Омской области Алексей Ленберг поздравил спортсменку, её легендарного тренера Веру Штельбаумс и всю омскую школу художественной гимнастики с отличным стартом сезона. Он также отметил, что благодаря решению международной федерации российские грации вновь могут соревноваться на мировой арене.