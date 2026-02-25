Гимнастка из Омска взяла бронзу на международных соревнованиях в Венгрии

Воспитанница омской школы художественной гимнастики Ульяна Янус успешно выступила на международном турнире «Grasia Fair Cup» в Венгрии. По итогам личного многоборья среди сениорок она поднялась на третью ступень пьедестала.
Российские гимнастки, выступавшие в нейтральном статусе, заняли весь пьедестал: золото у Владиславы Шароновой (114,600 балла), серебро у Милены Щенятской (114,400). Ульяна Янус набрала 109,350 баллов и завоевала бронзу.
Министр спорта Омской области Алексей Ленберг поздравил спортсменку, её легендарного тренера Веру Штельбаумс и всю омскую школу художественной гимнастики с отличным стартом сезона. Он также отметил, что благодаря решению международной федерации российские грации вновь могут соревноваться на мировой арене.