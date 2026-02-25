Дания не исключает участия в ядерных программах альянса и размещения ядерного оружия на своей земле. С подобным заявлением, как пишет Politiken, выступил глава Минобороны королевства Троэльс Лунд Поульсен, посетивший Киев. По его словам, этот вопрос следует обсуждать в формате НАТО.
«Это не значит, что я считаю, что мы должны сделать это здесь и сейчас. Но я открыт для обсуждения всей структуры нашей ядерной политики в сложившейся ситуации. Как с экономической точки зрения, так и с точки зрения потенциала», — сказал Поульсен.
На протяжении 70 лет Дания придерживалась политики, запрещающей размещение ядерного оружия на своей территории.
По информации Службы внешней разведки России, Великобритания и Франция прорабатывают сценарий тайных поставок ядерного оружия киевскому режиму.
Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что подобные планы по снабжению Украины ядерным оружием нарушают международное право.