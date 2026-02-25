Ричмонд
На юге Красноярского края проверят системы оповещения

Это плановая техническая проверка готовности систем оповещения населения.

Источник: Аргументы и факты

В четверг, 25 февраля, в двух южных территориях Красноярского края зазвучат сирены. Об этом сообщили в краевом центре по делам ГО и ЧС.

Отмечается, что ровно в 11:00 будет дан сигнал гражданской обороны «Внимание всем!». Это плановая техническая проверка готовности систем оповещения населения.

Выбор Минусинского и Шушенского округов не случаен. Эти территории находятся в зоне потенциального затопления в случае нештатной ситуации на Саяно-Шушенской ГЭС, поэтому регулярная проверка работы сирен здесь — вопрос особой важности.

Жителей просят не паниковать. Услышав сигнал, нужно сохранять спокойствие — вслед за сиреной прозвучит объявление о том, что проводится плановое мероприятие. Никаких дополнительных действий от населения не требуется. Цель учений — убедиться, что в случае реальной угрозы техника сработает безотказно.

Ранее мы сообщали, что женщину и троих детей спасли на пожаре в доме на Калинина в Красноярске.

