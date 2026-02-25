На юге Красноярского края проверят системы оповещения

Жителей просят не паниковать. Услышав сигнал, нужно сохранять спокойствие — вслед за сиреной прозвучит объявление о том, что проводится плановое мероприятие. Никаких дополнительных действий от населения не требуется. Цель учений — убедиться, что в случае реальной угрозы техника сработает безотказно.