На юге Красноярского края проверят системы оповещения

В четверг, 25 февраля, в двух южных территориях Красноярского края зазвучат сирены. Об этом сообщили в краевом центре по делам ГО и ЧС.
Отмечается, что ровно в 11:00 будет дан сигнал гражданской обороны «Внимание всем!». Это плановая техническая проверка готовности систем оповещения населения.
Выбор Минусинского и Шушенского округов не случаен. Эти территории находятся в зоне потенциального затопления в случае нештатной ситуации на Саяно-Шушенской ГЭС, поэтому регулярная проверка работы сирен здесь — вопрос особой важности.
Жителей просят не паниковать. Услышав сигнал, нужно сохранять спокойствие — вслед за сиреной прозвучит объявление о том, что проводится плановое мероприятие. Никаких дополнительных действий от населения не требуется. Цель учений — убедиться, что в случае реальной угрозы техника сработает безотказно.
