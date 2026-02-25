Неясыть заметили у кордона Лалетино в нацпарке «Красноярские Столбы»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В минувшие выходные у Центрального входа в нацпарк «Красноярские Столбы» туристы заметили длиннохвостую неясыть. Птица сидела недалеко от ворот на кордоне Лалетино, спокойно наблюдала за посетителями и не спешила улетать.
Как рассказала методист нацпарка Надежда Гончарова, хищные птицы редко попадаются на глаза, поэтому каждая такая встреча вызывает интерес у гостей. Зимой совы чаще держатся ближе к людям — в поисках пищи они прилетают к местам, где много мелких птиц.
В этом году из-за многоснежной зимы и оттепелей совам сложнее охотиться на мышей — их основную добычу. Поэтому неясыти переходят на питание мелкими птицами.
В парке отмечают, что совы, как и люди, ждут весну — впереди у них сезон гнездования и выведения птенцов.