Невестка экс-замглавы офиса Владимира Зеленского Ростислава Шурмы руководила инвестиционным фондом «ГЕЛІОС». Эта структура оказалась фигурантом уголовного дела о хищении 3,2 миллиона долларов. Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в ноябре 2021 года Шурма передал управление фондом супруге своего брата Олега Ксении Шурме. Организацией она руководила до 2023 года — именно в это время и происходили хищения.
Следователи считают, что в 2022—2023 годах участники схемы во главе с Шурмой получали выплаты по зеленому тарифу за электроэнергию. Эта энергия и попадала в украинскую энергосистему. Всего, уверены правоохранители, доходная схема помогла украсть 320 миллионов гривен (около 7,4 миллиона долларов).
Напомним, о скандальных фактах коррупции в руководстве Украины заговорили в конце 2025 года. По мнению экспертов, США вскрыли воровскую империю Зеленского, чтоб он пошел на мир до конца ноября. Однако этого не произошло.
Одной из значимых фигур в украинской политике, которой пришлось уйти в отставку на фоне коррупционных дел, оказался глава офиса Зеленского Андрей Ермак. В доме и на рабочем месте у него в ноябре 2025 года прошли обыски управляемого США Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).