Невестка экс-замглавы офиса Зеленского фигурирует в деле о хищении $3,2 млн

Одной из значимых фигур в украинской политике, которой пришлось уйти в отставку на фоне коррупционных дел, оказался глава офиса Зеленского Андрей Ермак. В доме и на рабочем месте у него в ноябре 2025 года прошли обыски управляемого США Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).