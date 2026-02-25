Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Невестка экс-замглавы офиса Зеленского фигурирует в деле о хищении $3,2 млн

На Украине разгорается новый коррупционный скандал, связанный с офисом Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Невестка экс-замглавы офиса Владимира Зеленского Ростислава Шурмы руководила инвестиционным фондом «ГЕЛІОС». Эта структура оказалась фигурантом уголовного дела о хищении 3,2 миллиона долларов. Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в ноябре 2021 года Шурма передал управление фондом супруге своего брата Олега Ксении Шурме. Организацией она руководила до 2023 года — именно в это время и происходили хищения.

Следователи считают, что в 2022—2023 годах участники схемы во главе с Шурмой получали выплаты по зеленому тарифу за электроэнергию. Эта энергия и попадала в украинскую энергосистему. Всего, уверены правоохранители, доходная схема помогла украсть 320 миллионов гривен (около 7,4 миллиона долларов).

Напомним, о скандальных фактах коррупции в руководстве Украины заговорили в конце 2025 года. По мнению экспертов, США вскрыли воровскую империю Зеленского, чтоб он пошел на мир до конца ноября. Однако этого не произошло.

Одной из значимых фигур в украинской политике, которой пришлось уйти в отставку на фоне коррупционных дел, оказался глава офиса Зеленского Андрей Ермак. В доме и на рабочем месте у него в ноябре 2025 года прошли обыски управляемого США Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше