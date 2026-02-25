Эксперт Михайлов назвал русское оружие для атаки бункера Зеленского

Военный эксперт Евгений Михайлов назвал aif.ru оружие, которое способно пробить бункер Владимира Зеленского.
Ранее Зеленский записал почти 19-минутное обращение по случаю годовщины начала СВО. Среди прочего на видео показали подземный бункер на улице Банковой в Киеве.
Как отметил Михайлов, бункеры подобного типа могут располагаться относительно на небольшой глубине — 30−40 метров. При этом собеседник издания выразил уверенность, что для Зеленского оборудовали схрон и поглубже.
«У России имеется мощное противобункерное оружие. Прежде всего, это, конечно же, “Орешник”, который однозначно добьёт до места нахождения господина Зеленского. Соответственно, удивляться ничему не стоит в этом плане. Глава киевского режима может провести в бункере достаточно долгое время, до того момента, пока мы все-таки не поймём, что он недоговороспособен и нужно помочь прийти на должность президента более сговорчивому политическому деятелю пока ещё Украины», — подытожил Михайлов.
Ранее Михайлов объяснил, чем являются полусферы, размещенные на входе в бункер Зеленского.
Напомним, британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что краинские власти пребывают в состоянии нервозности в связи с возможностью применения Россией ракеты «Орешник».