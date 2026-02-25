OneTwoTrip: более трети россиян этой зимой путешествовали в одиночестве

В России доля таких бронирований выросла за год на 4% и составила 40,5%. При этом продолжительность проживания в отеле немного сократилась: с 2,2 дня прошлой зимой до 2,1 дня в этом сезоне. В то же время тратить соло-туристы стали чуть больше: в этом году они выбирали отели со средней стоимостью 6,7 тыс. руб. в сутки против 6,4 тыс. руб. год назад, отмечается в исследовании.