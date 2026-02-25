Расчёты «Торнадо-С» ликвидировали склады боеприпасов ВСУ под Харьковом

Российские военные уничтожили склады боеприпасов, пункты управления БПЛА, скопления боевой техники и живой силы подразделений Вооружённых сил Украины в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.
Удар нанесли расчёты реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» российской группировки войск «Север». Цели выявила разведка.
«Расчёт боевой машины РСЗО “Торнадо-С” в ночное время в кратчайшие сроки выдвинулся на огневую позицию. В результате пуска реактивных снарядов были уничтожены техника и живая сила противника», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что артиллерийские подразделения «Севера» во взаимодействии с российскими подразделениями БПЛА войск беспилотных систем продолжают планомерно ликвидировать противника в зоне проведения специальной военной операции.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.
Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.