Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Расчёты «Торнадо-С» ликвидировали склады боеприпасов ВСУ под Харьковом

Российские военные уничтожили склады боеприпасов, пункты управления БПЛА, скопления техники и живой силы украинских войск в Харьковской области.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные уничтожили склады боеприпасов, пункты управления БПЛА, скопления боевой техники и живой силы подразделений Вооружённых сил Украины в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.

Удар нанесли расчёты реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» российской группировки войск «Север». Цели выявила разведка.

«Расчёт боевой машины РСЗО “Торнадо-С” в ночное время в кратчайшие сроки выдвинулся на огневую позицию. В результате пуска реактивных снарядов были уничтожены техника и живая сила противника», — говорится в сообщении.

В МО отметили, что артиллерийские подразделения «Севера» во взаимодействии с российскими подразделениями БПЛА войск беспилотных систем продолжают планомерно ликвидировать противника в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.

Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше