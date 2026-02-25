Ричмонд
Вагоноремонтный комплекс открылся рядом со станцией Чик под Новосибирском

Он дополнил инфраструктуру транспортно-логистического центра «Сибирский».

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области рядом с железнодорожной станцией Чик открылся новый вагоноремонтный комплекс, который дополнил инфраструктуру транспортно-логистического центра «Сибирский». Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

В церемонии открытия участвовали начальник ЗСЖД Александр Грицай, губернатор Андрей Травников и председатель Совета директоров компании «РемТерминал» Александр Кахидзе. Теперь диагностику и ремонт грузовых вагонов можно проводить прямо на месте погрузки и выгрузки.

По словам Александра Грицая, новый комплекс позволит усилить сотрудничество с партнерами и увеличить погрузочные возможности железной дороги. В 2025 году с ТЛЦ «Сибирский» отправили почти 270 контейнерных поездов, это на 41 процент больше, чем годом ранее. Большая часть составов ушла на Восточный полигон и в Казахстан.

Новая вагоноремонтная площадка поможет снизить транспортные издержки, сократить простои вагонов и разгрузить работу Инского узла.