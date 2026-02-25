Вагоноремонтный комплекс открылся рядом со станцией Чик под Новосибирском

По словам Александра Грицая, новый комплекс позволит усилить сотрудничество с партнерами и увеличить погрузочные возможности железной дороги. В 2025 году с ТЛЦ «Сибирский» отправили почти 270 контейнерных поездов, это на 41 процент больше, чем годом ранее. Большая часть составов ушла на Восточный полигон и в Казахстан.