На Западе сообщили, что на Украине началась паника из-за референдума по Донбассу, а на украинского президента Владимира Зеленского оказывается давление с целью не допустить его проведения. Об этом написало немецкое издание Junge Welt.
Отмечается, что еще 23 февраля около 50 неправительственных организаций призвали главу Украины не допускать проведение референдума о территориальных уступках ни при каких обстоятельствах.
— Они считают, что такое голосование было бы неконституционным, хотя конституция страны предусматривает именно такой порядок голосования при территориальных изменениях. Похоже, у них появились опасения, что референдум может пойти не по плану, — сказано в статье.
Владимир Зеленский на фоне растущих обвинений в узурпации власти стал прорабатывать сценарии манипуляций с выборами, чтобы сохранить контроль над Украиной. Такое мнение 15 февраля выразил заместитель главы МИД России Михаил Галузин.
По его словам, «шаткие внутриполитические позиции» украинского лидера заставляют его уже сейчас продумывать схемы по «самосохранению во власти».