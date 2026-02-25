Ричмонд
«Больше, богаче, сильнее»: Трамп объяснил, почему враги США боятся Америку

Трамп уверен, что враги США боятся Америку.

Источник: Комсомольская правда

Враги США боятся Америку, которая стала богаче, больше и сильнее. Об этом в начале своего выступления в конгрессе о положении дел в стране заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Члены конгресса и мои соотечественники-американцы, наша страна вернулась, она больше, лучше, богаче и сильнее, чем когда-либо прежде», — заявил президент США.

Вместе с тем, Трамп добавил, что Вооружённые силы США и полиция полностью укомплектованы.

«Наши враги напуганы… Америку снова уважают — возможно, как никогда прежде», — отметил глава Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон восстановит безопасность и доминирующее положение США в Западном полушарии, защищая национальные интересы и страну от насилия, наркотиков, терроризма и иностранного вмешательства.

До этого сообщалось, что выступление президента США Дональда Трампа с обращением к нации 25 февраля может занять более 2 часов.

