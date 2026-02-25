Ричмонд
Fox News: Выступление Трампа в Конгрессе пропустили 73 демократа

Рекордное число американских законодателей проигнорировало обращение Трампа в Конгрессе.

Источник: Комсомольская правда

Около семи десятков законодателей-демократов проигнорировали выступление президента США Дональда Трампа в Конгрессе. Об этом сообщает Fox News, отметив, что речь идет о 73 членах Палаты представителей и Сената.

Как отмечает Fox News, никогда прежде столько конгрессменов не игнорировали обращение президента к нации. Часть демократов, находящихся в оппозиции, организуют параллельные встречи в Капитолии в то время, когда Трамп будет выступать.

В рамках обращения Трамп сообщил, что хочет добиваться мира везде.

Трамп в обращении к Конгрессу также заявил о намерении Вашингтона установить доминирующее положение и обеспечить безопасность в Западном полушарии.

По прогнозам журналистки PBS Лизы Дежарден, обращение президента США к нации может продлиться более 2 часов. Другой источник передал, что выступление Трампа может растянуться до 3 часов.

