Fox News: Выступление Трампа в Конгрессе пропустили 73 демократа

Около семи десятков законодателей-демократов проигнорировали выступление президента США Дональда Трампа в Конгрессе. Об этом сообщает Fox News, отметив, что речь идет о 73 членах Палаты представителей и Сената.
Как отмечает Fox News, никогда прежде столько конгрессменов не игнорировали обращение президента к нации. Часть демократов, находящихся в оппозиции, организуют параллельные встречи в Капитолии в то время, когда Трамп будет выступать.
В рамках обращения Трамп сообщил, что хочет добиваться мира везде.
Трамп в обращении к Конгрессу также заявил о намерении Вашингтона установить доминирующее положение и обеспечить безопасность в Западном полушарии.
По прогнозам журналистки PBS Лизы Дежарден, обращение президента США к нации может продлиться более 2 часов. Другой источник передал, что выступление Трампа может растянуться до 3 часов.