В Омске наградили врачей — отличников здравоохранения

Заслуженные награды работникам учреждений здравоохранения вручил заместитель председателя правительства Омской области Алексей Ромахин.
Нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» награждены:
— Мироненко Николай Аркадьевич — врач-анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии стационара Городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 2;
— Старинская Снежанна Николаевна — заведующий отделением функциональной диагностики № 1 Клинического кардиологического диспансера;
— Шепеленко Евгений Леонидович — водитель автомобиля скорой помощи бюджетного учреждения Омской области «Автобаза здравоохранения».
Почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации за многолетний и добросовестный труд награждены:
— Булгаков Николай Александрович — водитель автомобиля бюджетного учреждения Омской области «Автобаза здравоохранения»;
— Турушева Елена Алексеевна — заместитель главного врача по медицинской части Клинического кардиологического диспансера.
За многолетний безупречный труд, высокое профессиональное мастерство и большой вклад в оказание медицинской помощи населению Почетной грамотой Правительства Омской области награждены:
— Воронцов Иван Михайлович — заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Клинического кардиологического диспансера;
За высокое профессиональное мастерство, активную гражданскую позицию и участие в общественной деятельности Благодарственным письмом губернатора Омской области отмечен Липперт Владимир Николаевич — врач-педиатр участковый 1-ого педиатрического отделения Городской поликлиники № 3.