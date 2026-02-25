Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске наградили врачей — отличников здравоохранения

В Министерстве здарвоохранения Омской области сообщили во вторник, 24 февраля 2026 года, что за многолетний плодотворный труд, профессиональное мастерство и высокие личные достижения сразу несколько медиков удостоены почетных званий и Благодарностей.

Источник: Соцсети

Заслуженные награды работникам учреждений здравоохранения вручил заместитель председателя правительства Омской области Алексей Ромахин.

Нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» награждены:

— Мироненко Николай Аркадьевич — врач-анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии стационара Городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 2;

— Старинская Снежанна Николаевна — заведующий отделением функциональной диагностики № 1 Клинического кардиологического диспансера;

— Шепеленко Евгений Леонидович — водитель автомобиля скорой помощи бюджетного учреждения Омской области «Автобаза здравоохранения».

Почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации за многолетний и добросовестный труд награждены:

— Булгаков Николай Александрович — водитель автомобиля бюджетного учреждения Омской области «Автобаза здравоохранения»;

— Турушева Елена Алексеевна — заместитель главного врача по медицинской части Клинического кардиологического диспансера.

За многолетний безупречный труд, высокое профессиональное мастерство и большой вклад в оказание медицинской помощи населению Почетной грамотой Правительства Омской области награждены:

— Воронцов Иван Михайлович — заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Клинического кардиологического диспансера;

За высокое профессиональное мастерство, активную гражданскую позицию и участие в общественной деятельности Благодарственным письмом губернатора Омской области отмечен Липперт Владимир Николаевич — врач-педиатр участковый 1-ого педиатрического отделения Городской поликлиники № 3.