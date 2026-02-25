VPPL представила портрет идеальной женщины для российских мужчин

Полученный образ описывается довольно конкретными антропометрическими данными: это женщина в возрасте 27−29 лет, ростом около 170 сантиметров и весом примерно 59 килограммов. У неё стройное телосложение без признаков «экстремальной худобы или “сушки”, естественная “троечка”, овальное лицо с мягкими чертами без острых углов, светлая кожа и минимальный макияж без плотного тона и ярких губ. Глаза у идеальной женщины серо-голубые или серо-зелёные с нейтральным разрезом, нос небольшой прямой, губы обычные, без намёка на “контуры” и “надутость”, а волосы — русые или светло-каштановые, без экстремального окрашивания. Когда мужчинам показали сгенерированное изображение, реакция оказалась незамедлительной и впечатляющей: 83% ответили, что женщина им “очень нравится”, а 64% заявили, что готовы с такой встречаться. При этом почти каждый пятый респондент, уже состоящий в отношениях, сделал шокирующее признание. “19% признались, что могли бы уйти к ней от нынешних партнёров”, — говорится в отчёте, и ещё почти 10% добавили прагматичный аргумент: “С такой дети будут красивые”.