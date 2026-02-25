VPPL представила портрет идеальной женщины для российских мужчин

Лаборатория визуальной психометрии и поведенческого анализа (VPPL) представила результаты масштабного исследования Visual Attractiveness Prototype Study — Russia 2026, в ходе которого учёные с помощью алгоритмов вычислили портрет женщины, оказавшийся максимально привлекательным для подавляющего большинства российских мужчин. Для создания идеального прототипа специалисты использовали данные ВЦИОМ, международные базы вроде Chicago Face Database, информацию из социальных сетей, а также базу SCUT-FBP, пишет Pravda.Ru. Искусственный интеллект собрал десятки параметров в единый прототип, который в трёх вариациях продемонстрировали 1950 респондентам, и результаты этого опроса оказались весьма красноречивыми для тех, кто состоит в серьёзных отношениях.
Полученный образ описывается довольно конкретными антропометрическими данными: это женщина в возрасте 27−29 лет, ростом около 170 сантиметров и весом примерно 59 килограммов. У неё стройное телосложение без признаков «экстремальной худобы или “сушки”, естественная “троечка”, овальное лицо с мягкими чертами без острых углов, светлая кожа и минимальный макияж без плотного тона и ярких губ. Глаза у идеальной женщины серо-голубые или серо-зелёные с нейтральным разрезом, нос небольшой прямой, губы обычные, без намёка на “контуры” и “надутость”, а волосы — русые или светло-каштановые, без экстремального окрашивания. Когда мужчинам показали сгенерированное изображение, реакция оказалась незамедлительной и впечатляющей: 83% ответили, что женщина им “очень нравится”, а 64% заявили, что готовы с такой встречаться. При этом почти каждый пятый респондент, уже состоящий в отношениях, сделал шокирующее признание. “19% признались, что могли бы уйти к ней от нынешних партнёров”, — говорится в отчёте, и ещё почти 10% добавили прагматичный аргумент: “С такой дети будут красивые”.
Исследователи подчёркивают, что полученные данные лишь подтверждают давний тезис психологов, который зачастую трудно принять женщинам, воспитанным на глянцевых стандартах. Мужчин цепляет не яркая упаковка и не сексуальность, нарисованная косметологами, а базовые биологические сигналы: здоровье, чистая кожа, нормальный вес без анорексии, но и без пугающей полноты. По словам учёных, мужчин притягивают естественность и отсутствие следов «ремонта» на лице, спокойный и уверенный взгляд, а также пропорции, где всё на месте и ничего не выпирает. Итоговый образ — это не светская львица, а «своя женщина», с которой хорошо дома, в гостях и в постели, с кем можно вырастить детей и не сойти с ума от быта. В женских рассылках, комментирующих исследование, уже появился прагматичный совет: изучите образ повнимательнее, и если в окружении или контактах вашего мужчины есть такая — присмотритесь, возможно, вы зря её недооцениваете.