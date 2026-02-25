В Подмосковье на получение услуги «Защитники Отечества» поступило более 1 тыс. обращений

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Свыше 1 тыс. обращений на получение комплексной услуги «Защитники Отечества» поступило от участников специальной военной операции и ветеранов боевых действий на портал госуслуг Московской области, сообщил ТАСС председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«С октября 2025 года на региональном портале госуслуг была запущена комплексная услуга “Защитники Отечества”. Она объединяет 17 различных мер поддержки. По этой услуге подано уже свыше 1 тыс. обращений», — сказал Брынцалов.
Как отмечается на региональном портале госуслуг, комплексная услуга предназначена для участников СВО, членов их семей, ветеранов боевых действий и военной службы. Заявителям доступны 17 услуг — среди них оформление денежных компенсаций, предоставление технических средств реабилитации, а также зачисление детей в детсады, школы и кружки и др.
«В то же время мы понимаем: не все вопросы можно решить онлайн, кому-то нужна живая консультация или помощь в оформлении. И здесь ключевую роль играют наши МФЦ. С сентября 2025 года в них принимают заявления по линии фонда “Защитники Отечества”. Теперь, чтобы получить комплексное сопровождение, не нужно ехать в Красногорск, где находится офис фонда, достаточно зайти в ближайший многофункциональный центр», — рассказал Брынцалов.
По его словам, также в 2025 году было подписано соглашение с Военно-социальным центром Минобороны РФ, благодаря которому на базе подмосковных МФЦ ведется прием заявлений еще по 17 услугам Минобороны.
Председатель Мособлдумы подчеркнул, что Московская область является единственным регионом, который реализовал такую уникальную систему повышения доступности услуг для участников СВО и их семей. «Мы не просто расширяем перечень льгот, мы делаем все, чтобы путь к ним был максимально коротким и удобным, убираем все бюрократические преграды. Также участники СВО и их близкие могут обратиться в подмосковные приемные партии “Единая Россия”, которые есть в каждом муниципалитете. Прием ведется еженедельно на базе местных отделений партии», — рассказал он.