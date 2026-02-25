Омский министр здравоохранения призвал омичей проверить полость рта

Если омичи обнаруживают у себя белые пятна на слизистой оболочки щек, которые не исчезают в течение нескольких недель; язвы, эрозии или трещины, которые не заживают более недели; уплотнения или новообразования на языке деснах, внутренней стороне щек или губ — это повод срочно пройти диагностику. Пройти обследование полости рта при помощи люминесцентной стоматоскопии может любой желающий по полюсу ОМС. Процедура занимает всего несколько минут.