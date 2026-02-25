Омский министр здравоохранения призвал омичей проверить полость рта

Глава омского минздрава сообщил жителям региона о необходимости регулярной проверки полости рта с помощью экспресс-метода диагностики. По словам министра, данная процедура позволяет выявить злокачественные новообразования на ранней стадии — их коварство заключается в долгой бессимптомности.
«Почти 6 тысяч омичей проверили здоровье полости рта при помощи люминесцентной стоматоскопии. Этот метод позволил вовремя выявить у жителей региона злокачественное новообразование слизистой боковой поверхности языка, злокачественное новообразование дна полости рта, рак нижней губы, рак верхней губы, злокачественное новообразование неба и десны, карцинома альвеолярного отростка правой верхней челюсти. Коварство данных заболеваний в том, что они могут долгое время протекать бессимптомно, что приводит к увеличению запущенных форм заболевания. Выявление заболеваний на ранних стадиях приводит к более эффективному лечению», — сообщил Дмитрий Маркелов в своем телеграм-канале.
Чиновник сообщил, что экспресс-метод по выявлению патологий полости рта проводится с применением аппарата люминесцентной стоматоскопии. Процедуру можно пройти в омских бюджетных учреждениях: в Городской стоматологической поликлинике (ГСП) № 2, ГСП № 3, ГСП № 4, Стоматологической поликлинике и городской поликлинике № 10.
Если омичи обнаруживают у себя белые пятна на слизистой оболочки щек, которые не исчезают в течение нескольких недель; язвы, эрозии или трещины, которые не заживают более недели; уплотнения или новообразования на языке деснах, внутренней стороне щек или губ — это повод срочно пройти диагностику. Пройти обследование полости рта при помощи люминесцентной стоматоскопии может любой желающий по полюсу ОМС. Процедура занимает всего несколько минут.
