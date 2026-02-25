Как работают снегоотвалы в Новосибирске: площадки переполнены

«Несанкционированные снегоотвалы несут риски для жителей и городской среды. Складирование снега в неустановленных местах, а тем более в водоохранных зонах, является нарушением природоохранного законодательства и законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», — прокомментировали в городской администрации.
Калининский район.
Действующие снегоотвалы.
ул. Анохина (заполнен на 90%).
ул. Флотская (90%).
ул. Игарская (100%).
ул. Светлановская (100%).
Временные снегоотвалы.
Созданы из-за сложившейся ситуации. В том числе — вблизи адреса Красный проспект, 305.
«По окончании приемки снега на данной территории ответственная организация MKY “ДЭУ № 6” обеспечит проведение мероприятий по контролю за состоянием площадки, недопущению подтопления близлежащих домов, и последующей рекультивации земельного участка», — добавили в мэрии.
Дзержинский район.
Выявлены несанкционированные снегоотвалы.
ул. Седова, 156/1.
пр-кт Дзержинского, 118.
Их деятельность пресечена. В первом случае установкой ограды, во втором — путем применения мер административного воздействия в отношении арендатора земельного участка.
«В настоящее время арендатором ведутся работы по вывозу с нее размещенных снежных масс. Boпpoc остаётся на контроле администрации», — добавили в администрации.
Ленинский район.
Выявлены несанкционированные снегоотвалы.
ул. Титова, 276.
Балластный переулок, 77/10.
ул. Волховская, 95.
«По указанным адресам сотрудниками администрации проводятся проверки, складирование снежных масс носит не системный характер. В настоящий момент выявлено отсутствие ограждений, контрольных пунктов пропуска и иных элементов инфраструктуры, обеспечивающих ограничение доступа посторонних лиц и техники. Вышеуказанные адреса находятся на постоянном контроле у сотрудников администрации района», — уточняют в городской администрации.
Власти также направили в местный отдел полиции письмо об оказания содействия в выявлении и привлечении виновных лиц к административной ответственности.
Кировский район.
Выявлены несанкционированные снегоотвалы.
ул. Гэсстроевская, 2/1.
По запросу в ГАИ власти выявили собственников автомобилей, допустивших размещение снежных масс в неустановленных для этого местах.
«Снегоотвал будет устранен силами лиц, совершивших указанное правонарушение в течение февраля 2026 года. За размещение снежных масс в неустановленных местах указанным лицам объявлено предостережение сотрудниками администрации Кировского района», — добавили в мэрии.
Куда убирают снег с дорог.
Дзержинский район.
ул. Профилактическая, 73/1.
Калининский район.
ул. Игарская 18,
ул. Светлановская,
ул. Флотская,
ул. Анохина.
Кировский район.
ул. Малыгина, 23/2.
Ленинский район.
ул. Малыгина, 23/2;
ул. Большая, 284.
Октябрьский район.
ул. Кирова (ул. Пролетарская. 271/5),
ул. 2-й Воинский проезд, з/у 36,
ул. 2-й Воинский проезд, з/у 34.
Первомайский район.
ул. Подъемная, з/у 33,
Бердское шоссе, з/у 6/4,
ул. Аксенова, з/у19a,
ул. Приграничная, з/у 2/4.
Советский район.
ул. Варшавская, 3 к2,
ул. Плотинная, ⅝,
ул. Слюдянка, 110,
ул. Софийская, 186.
Центральный округ.
ул. Александра Черноборцева,
ул. Светлановская,
Мочишенское шоссе.
«Места временного хранения снега не соответствуют критериям объектов негативного воздействия на окружающую среду, в соответствии с чем плата за негативное воздействие на окружающую среду не предполагается», — прокомментировали в муниципальной администрации.
Ранее в соцсетях появились жалобы на несанкционированный снегоотвал около дома на Красном проспекте, 305.
