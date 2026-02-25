Ричмонд
Как работают снегоотвалы в Новосибирске: площадки переполнены

НОВОСИБИРСК, 25 февраля, ФедералПресс. Площадки по приемке снега в Новосибирске переполнены из-за обильных снегопадов зимы 2025−26 годов. Об этом по запросу «ФедералПресс» рассказали в мэрии.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Несанкционированные снегоотвалы несут риски для жителей и городской среды. Складирование снега в неустановленных местах, а тем более в водоохранных зонах, является нарушением природоохранного законодательства и законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», — прокомментировали в городской администрации.

Калининский район.

Действующие снегоотвалы.

ул. Анохина (заполнен на 90%).

ул. Флотская (90%).

ул. Игарская (100%).

ул. Светлановская (100%).

Временные снегоотвалы.

Созданы из-за сложившейся ситуации. В том числе — вблизи адреса Красный проспект, 305.

«По окончании приемки снега на данной территории ответственная организация MKY “ДЭУ № 6” обеспечит проведение мероприятий по контролю за состоянием площадки, недопущению подтопления близлежащих домов, и последующей рекультивации земельного участка», — добавили в мэрии.

Дзержинский район.

Выявлены несанкционированные снегоотвалы.

ул. Седова, 156/1.

пр-кт Дзержинского, 118.

Их деятельность пресечена. В первом случае установкой ограды, во втором — путем применения мер административного воздействия в отношении арендатора земельного участка.

«В настоящее время арендатором ведутся работы по вывозу с нее размещенных снежных масс. Boпpoc остаётся на контроле администрации», — добавили в администрации.

Ленинский район.

Выявлены несанкционированные снегоотвалы.

ул. Титова, 276.

Балластный переулок, 77/10.

ул. Волховская, 95.

«По указанным адресам сотрудниками администрации проводятся проверки, складирование снежных масс носит не системный характер. В настоящий момент выявлено отсутствие ограждений, контрольных пунктов пропуска и иных элементов инфраструктуры, обеспечивающих ограничение доступа посторонних лиц и техники. Вышеуказанные адреса находятся на постоянном контроле у сотрудников администрации района», — уточняют в городской администрации.

Власти также направили в местный отдел полиции письмо об оказания содействия в выявлении и привлечении виновных лиц к административной ответственности.

Кировский район.

Выявлены несанкционированные снегоотвалы.

ул. Гэсстроевская, 2/1.

По запросу в ГАИ власти выявили собственников автомобилей, допустивших размещение снежных масс в неустановленных для этого местах.

«Снегоотвал будет устранен силами лиц, совершивших указанное правонарушение в течение февраля 2026 года. За размещение снежных масс в неустановленных местах указанным лицам объявлено предостережение сотрудниками администрации Кировского района», — добавили в мэрии.

Куда убирают снег с дорог.

Дзержинский район.

ул. Профилактическая, 73/1.

Калининский район.

ул. Игарская 18,

ул. Светлановская,

ул. Флотская,

ул. Анохина.

Кировский район.

ул. Малыгина, 23/2.

Ленинский район.

ул. Малыгина, 23/2;

ул. Большая, 284.

Октябрьский район.

ул. Кирова (ул. Пролетарская. 271/5),

ул. 2-й Воинский проезд, з/у 36,

ул. 2-й Воинский проезд, з/у 34.

Первомайский район.

ул. Подъемная, з/у 33,

Бердское шоссе, з/у 6/4,

ул. Аксенова, з/у19a,

ул. Приграничная, з/у 2/4.

Советский район.

ул. Варшавская, 3 к2,

ул. Плотинная, ⅝,

ул. Слюдянка, 110,

ул. Софийская, 186.

Центральный округ.

ул. Александра Черноборцева,

ул. Светлановская,

Мочишенское шоссе.

«Места временного хранения снега не соответствуют критериям объектов негативного воздействия на окружающую среду, в соответствии с чем плата за негативное воздействие на окружающую среду не предполагается», — прокомментировали в муниципальной администрации.

Ранее в соцсетях появились жалобы на несанкционированный снегоотвал около дома на Красном проспекте, 305.

Также «ФедералПресс» рассказал, как в Новосибирске мэр поручил готовиться к паводку из-за рекордных снегопадов и о том, как в МЧС озвучили неблагоприятный прогноз по подтоплениям в регионе.