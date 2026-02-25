С 1 марта 2026 года можно будет вернуть даже невозвратные авиабилеты при задержке рейса

Новые правила также четко регламентируют обязанности перевозчиков при задержках рейсов. Уже через два часа ожидания пассажирам обязаны предоставить питьевую воду, а после четырех часов ожидания — горячее питание. При задержке вылета на восемь часов днем или на шесть часов ночью авиакомпания должна не позднее чем через два часа разместить путешественников в гостинице.