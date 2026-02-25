Проездные билеты для пассажиров электротранспорта разработали в Хабаровске

Проездные билеты можно приобрести в МУП Хабаровска «ГЭТ» (в рабочие дни с 08:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00) по адресу: улица Краснореченская, 96, тел. 46−12−53, а также в МБУ Хабаровска «ХМНИЦ» (в рабочие дни с 8:30 до 17:30, обед с 12:30 до 13:30) по адресу: улица Ким Ю Чена, 42, 1 этаж, каб. 4, тел. 45−25−05.