В Башкирии за неделю число заболевших ОРВИ снизилось на 4 процента

Управление Роспотребнадзора по Башкирии сообщило, что эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу в регионе остается в пределах сезонных значений. На прошлой неделе заболеваемость снизилась на 4,1 процента по сравнению с предыдущей семидневкой. Среди заболевших почти половина — дети до 14 лет, их доля составила 47,1 процента.