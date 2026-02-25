Ричмонд
В Башкирии за неделю число заболевших ОРВИ снизилось на 4 процента

В Башкирии заболеваемость ОРВИ и гриппом остается на сезонном уровне.

Источник: Комсомольская правда

Управление Роспотребнадзора по Башкирии сообщило, что эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу в регионе остается в пределах сезонных значений. На прошлой неделе заболеваемость снизилась на 4,1 процента по сравнению с предыдущей семидневкой. Среди заболевших почти половина — дети до 14 лет, их доля составила 47,1 процента.

Лабораторный мониторинг показал, что при общем невысоком уровне заболеваемости увеличилась доля вирусов гриппа А (H1N1) и В.

