В Уфе ушла из жизни организатор «Тотального диктанта» Наталья Панчишина

В Уфе ушла из жизни организатор «Тотального диктанта» Наталья Панчишина.

Источник: Соцсети

В башкирской столице в возрасте 61 года скоропостижно ушла из жизни известный общественный деятель, организатор акций «Тотальный диктант» и «Русский диктант» Наталья Панчишина. Печальную новость в социальных сетях сообщили ее родственники.

Именно по инициативе и непосредственном участии Натальи Панчишиной в 2012 году в Уфе прошел первый «Тотальный диктант», после чего до 2019 года возглавляла городскую команду. Также четыре года подряд проводила «Русский диктант» — по произведениям Михаила Чванова, Захара Прилепина, Александра Проханова, Михаила Шолохова.

Несмотря на то, что в последние несколько лет она занималась другими проектами, каждый год в день акции приходила писать диктант и неизменно получала «пятерку», вспоминает команда «Тотального диктанта».

«Человек с большим чутким сердцем, активная, яркая, жизнерадостная, Наталья Витальевна заряжала окружающих своей энергией и всегда была готова прийти на помощь… Такой мы ее и запомним. Светлая память!», — написали организаторы диктанта.

Прощание состоится 26 февраля, в 12.30 по адресу: г. Уфа, ул. Цветочная, 2/4.

«Башинформ» выражает искренние соболезнования родным и близким.

