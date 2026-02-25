В Уфе ушла из жизни организатор «Тотального диктанта» Наталья Панчишина.

Именно по инициативе и непосредственном участии Натальи Панчишиной в 2012 году в Уфе прошел первый «Тотальный диктант», после чего до 2019 года возглавляла городскую команду. Также четыре года подряд проводила «Русский диктант» — по произведениям Михаила Чванова, Захара Прилепина, Александра Проханова, Михаила Шолохова.