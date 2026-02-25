Новосибирцы встали на защиту пилота Белова, посадившего самолёт в поле

История пилота Сергея Белова, который в сентябре 2023 года посадил пассажирский самолёт «Уральских авиалиний» в поле под Новосибирском и спас 167 человек, включая 23 детей, получила неожиданное продолжение. Авиакомпания подала на командира экипажа в суд, требуя взыскать 119 миллионов рублей — стоимость повреждённого судна. Теперь новосибирцы и жители других регионов объединяются в защиту пилота.
Как напоминают авторы петиции, рейс следовал из Сочи в Омск, но при заходе на посадку сработала аварийная сигнализация: уровень гидравлической жидкости оказался критически низким, а топлива для безопасного манёвра не хватало. Вдобавок в омском аэропорту — короткая полоса и сильный боковой ветер. Белов принял решение уходить на запасной аэродром в Новосибирске, но до него не дотянул. В итоге пилот посадил многотонный лайнер в пшеничном поле в Убинском районе. Никто не погиб, никто серьёзно не пострадал.
После инцидента Белова называли героем, но вскоре компания предложила ему уволиться по собственному желанию, а затем подала иск на круглую сумму. Пилота отстранили от полётов, карьера оказалась под угрозой.
«Авиакомпания переложила ответственность за техническую неисправность самолёта на пилота. В условиях экстремального стресса Белов принял единственно верное решение, позволившее избежать человеческих жертв», — говорится в петиции.
Подписанты требуют от «Уральских авиалиний» отозвать иск, признать свою ответственность за неисправность судна и восстановить Белова в должности. Петиция уже собрала сотни подписей и продолжает набирать обороты.