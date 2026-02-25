Новосибирцы встали на защиту пилота Белова, посадившего самолёт в поле

Как напоминают авторы петиции, рейс следовал из Сочи в Омск, но при заходе на посадку сработала аварийная сигнализация: уровень гидравлической жидкости оказался критически низким, а топлива для безопасного манёвра не хватало. Вдобавок в омском аэропорту — короткая полоса и сильный боковой ветер. Белов принял решение уходить на запасной аэродром в Новосибирске, но до него не дотянул. В итоге пилот посадил многотонный лайнер в пшеничном поле в Убинском районе. Никто не погиб, никто серьёзно не пострадал.