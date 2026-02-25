В Аяно-Майском районе открылась четвёртая ледовая переправа сезона

В Аяно-Майском районе Хабаровского края заработала четвёртая ледовая переправа в этом сезоне. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Переправа оборудована через реку Мая в 80 километрах ниже села Аим. Сотрудники Центра ГИМС взяли её под контроль и проверили состояние льда. На данный момент она готова к эксплуатации.
Инспекторы ГИМС напоминают жителям и гостям края, что пересекать водоёмы можно только по официальным ледовым переправам — там постоянно следят за толщиной и структурой льда. Выезжать в других местах крайне опасно. На переправах нужно строго следовать дорожным знакам и соблюдать ограничения по грузоподъёмности.
Сейчас в Хабаровском крае действуют 25 ледовых переправ. Их количество постепенно растёт по мере укрепления льда в северных районах.