В Аяно-Майском районе открылась четвёртая ледовая переправа сезона

Инспекторы ГИМС напоминают жителям и гостям края, что пересекать водоёмы можно только по официальным ледовым переправам — там постоянно следят за толщиной и структурой льда. Выезжать в других местах крайне опасно. На переправах нужно строго следовать дорожным знакам и соблюдать ограничения по грузоподъёмности.