Заключённого во Владивостоке оштрафовали за тату с запрещённой символикой

Во Владивостоке осуждённого к лишению свободы оштрафовали за татуировки с символикой движения, признанного экстремистским и запрещённого в России.
Как собщила Объединённая пресс-служба судебной системы Приморского края, дело рассматривал Ленинский районный суд Владивостока по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ. Фигурантом стал мужчина, который отбывал наказание в колонии ИК-31, а затем находился в СИЗО-1 УФСИН России по Приморскому краю.
По данным пресс-службы, находясь в исправительном учреждении и следственном изоляторе, осуждённый демонстрировал другим заключённым татуировки на коленях в виде восьмиконечных звёзд, которые отнесены к символике Международного общественного движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ). Эта организация включена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, деятельность которых запрещена решением суда на основании федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ под номером 78.
Суд пришёл к выводу, что такие действия подпадают под пропаганду или публичное демонстрирование нацистской атрибутики, символики экстремистских организаций и иной запрещённой символики. В результате мужчину наказали административным штрафом в размере 2 000 рублей.