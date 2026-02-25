Заключённого во Владивостоке оштрафовали за тату с запрещённой символикой

По данным пресс-службы, находясь в исправительном учреждении и следственном изоляторе, осуждённый демонстрировал другим заключённым татуировки на коленях в виде восьмиконечных звёзд, которые отнесены к символике Международного общественного движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ). Эта организация включена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, деятельность которых запрещена решением суда на основании федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ под номером 78.