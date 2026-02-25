Ричмонд
Гвардии рядовой Владимир Лисин из Слюдянки погиб в зоне СВО

Жизнь 38-летнего военнослужащего оборвалась осенью 2025 года.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Боец Владимир Лисин из Слюдянки погиб в зоне проведения спецоперации. Как сообщает глава администрации Байкальского городского поселения Василий Темгеневский, жизнь 38-летнего военнослужащего оборвалась осенью 2025 года. Дома его ждала дочка.

— Владимир Лисин учился в школе-интернате № 1, после начал ездить на вахты. В 2024 году перебрался жить в Утулик, к сестре, — рассказывает Василий Темгеневский.

«За ленточку» гвардии рядовой отправился в октябре 2025 года, подписал контракт. Служил начальником расчета беспилотных летательных аппаратов штурмовой роты второго мотострелкового батальона.

В памяти родных и близких он навеки останется настоящим героем, мужественным и сильным.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что боец Леонид Гончаров из Нукутского округа погиб в зоне СВО.