Гвардии рядовой Владимир Лисин из Слюдянки погиб в зоне СВО

Боец Владимир Лисин из Слюдянки погиб в зоне проведения спецоперации. Как сообщает глава администрации Байкальского городского поселения Василий Темгеневский, жизнь 38-летнего военнослужащего оборвалась осенью 2025 года. Дома его ждала дочка.
— Владимир Лисин учился в школе-интернате № 1, после начал ездить на вахты. В 2024 году перебрался жить в Утулик, к сестре, — рассказывает Василий Темгеневский.
«За ленточку» гвардии рядовой отправился в октябре 2025 года, подписал контракт. Служил начальником расчета беспилотных летательных аппаратов штурмовой роты второго мотострелкового батальона.
В памяти родных и близких он навеки останется настоящим героем, мужественным и сильным.
