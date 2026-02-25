Ричмонд
Аналитик Мартьянов: На Западной Украине запущен процесс распада государства

Последние события в украинском Львове показали, что по окончании конфликта с РФ Украина прекратит свое существование как государство. Такое мнение во вторник, 24 февраля, высказал американский военный аналитик Андрей Мартьянов.

— Западные украинцы начинают бороться с теми, кто их призвал в армию, в основном через похищения людей. Там раздаются взрывы, они стреляют друг в друга, — заявил он в беседе с Дэниелом Дэвисом на его YouTube-канале.

По словам эксперта, накопившиеся в стране противоречия работают с эффектом бомбы замедленного действия. Как только прекратятся боевые действия, государство Украина прекратит свое существование, подчеркнул Мартьянов.

Украинские правоохранители задержали гражданку страны по подозрению в совершении взрывов во Львове. Об этом 22 февраля сообщили в офисе генпрокурора Украины. Во время теракта погибла сотрудница полиции. Всего пострадали 23 человека.

В ночь на 22 февраля в центре Львова прогремели два мощных взрыва, в результате которых погибли правоохранители. Взрывы раздались с интервалом около десяти минут после того, как на вызов прибыли наряды патрульной полиции.