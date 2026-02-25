Ричмонд
Трамп заявил, что враги США находятся в страхе перед Америкой

Президент США Дональд Трамп заявил, что враги Вашингтона испытывают страх перед Соединёнными Штатами, по его словам, страна вернула уважение.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что враги Вашингтона испытывают страх перед США, по его словам, страна вернула уважение.

«Наши враги напуганы. Наши вооружённые силы и полиция полностью укомплектованы, и Америку снова уважают — возможно, как никогда прежде», — сказал Трамп в ходе своего обращения к Конгрессу США.

Кроме того, Трамп отметил, что США «стали больше, лучше и богаче, чем прежде».

Он заявил, что планирует работать на «благо мира там, где это возможно», при этом Соединённые Штаты будут отвечать на любые угрозы. Трамп подчеркнул, что американская сторона продолжит бороться с наркокартелями и терроризмом.

Напомним, Трамп начал своё первое за второе президентство выступление в Конгрессе о положении дел в США.

Ранее сообщалось, что перед обращением Трампа к Конгрессу в Вашингтоне приземлился так называемый борт судного дня Boeing-E4B Nightwatch. Этот самолёт был направлен на базу Эндрюс, расположенную неподалёку от американской столицы, летом прошлого года в преддверии ударов военных США по ядерным объектам на территории Ирана.

