В Иркутске назвали победителей Кубка мэра по мини-хоккею с мячом

За звание лучших боролись дворовые команды из всех округов города.
Турнир прошел в трех возрастных группах. Победителей и призеров наградил начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Иркутска Дмитрий Метляев.
Как сообщает пресс-служба мэрии, в младшей группе (2013−2015 годов рождения) победителями стали команды:
1 место — «Березовый» (Ленинский округ);
2 место — «Ангара» (Октябрьский округ);
3 место — «Батарейная» (Ленинский округ).
Лучший защитник — Янис Мезиров («Батарейная»), лучший нападающий -Павел Ли («Ангара»), лучший вратарь — Вадим Корнев («Березовый»), самый ценный игрок — Михаил Шевелев («Универ»).
Команды-победители в средней возрастной группе (2011−2012 годов рождения):
1 место — «Ангара» (Октябрьский округ);
2 место — «Союз» (Свердловский округ);
3 место — «Универ» (Свердловский округ).
Лучший защитник — Сергей Вокин («Универ»), лучший нападающий — Александр Лесков («Союз»), лучший вратарь -Егор Григорьев («Ангара»), самый ценный игрок — Иван Маташов («Школьная»).
В старшей возрастной группе (2009−2010 годов рождения) победили команды:
1 место — «Авиатор» (Ленинский округ);
2 место — «Ангара» (Октябрьский округ);
3 место — «ИВАТУ» (Октябрьский округ).
Лучший защитник — Максим Соколов («ИВАТУ»), лучший нападающий — Артем Деревцов («Ангара»), лучший вратарь — Иван Ламинский («Авиатор»), самый ценный игрок — Максим Муравьев («Союз»).