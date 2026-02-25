Капитан «Авангарда» Шарипзянов попросил журналистов не говорить о его рекордах

После матча с «Автомобилистом» (1:5) защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов прокомментировал игру «ястребов», отметив, что команде не удалось показать достойную борьбу и использовать большинство. По словам Шарипзянова, главное — это борьба в единоборствах, и в этом компоненте команда явно уступила сопернику.
«Мы дали легкий матч “Автомобилисту”, чем соперник и воспользовался», — отметил игрок.
Также защитник высказал мнение о тенденции пропускать первыми в последних пяти играх. Он не стал называть это проблемой, но подчеркнул, что команда должна начать играть более силовой хоккей с самого начала. «Нужно быть более агрессивной командой, чего мы не показываем в последних играх», — добавил он.
Когда его спросили о рекорде результативности среди защитников, который принадлежит Крису Ли (65 очков в сезоне-2016/17), Шарипзянов ответил, что для него важна именно игра команды, а не личные достижения. Он подчеркнул, что до плей-офф осталось всего девять игр, и весь фокус должен быть на командной игре, а не на рекордах.
«Рекорды пусть остаются для СМИ, а у меня эти вопросы можно больше не спрашивать», — заключил Дамир Шарипзянов.