Капитан «Авангарда» Шарипзянов попросил журналистов не говорить о его рекордах

Когда его спросили о рекорде результативности среди защитников, который принадлежит Крису Ли (65 очков в сезоне-2016/17), Шарипзянов ответил, что для него важна именно игра команды, а не личные достижения. Он подчеркнул, что до плей-офф осталось всего девять игр, и весь фокус должен быть на командной игре, а не на рекордах.