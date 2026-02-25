Техника НАТО горит и плавится: раскрыты места тайных схронов ВСУ

Вооруженные силы Украины прячут полученные танки Abrams не только на военных складах и ангарах, но и в местах общественного пользования, включая подземные парковки торговых центров. Об этом aif.ru сообщил военный эксперт Борис Джерелиевский.
Ранее сообщалось, что новобранец российской морской пехоты уничтожил танк Abrams на красноармейском направлении спустя двое суток после прибытия на боевую задачу.
«Разумеется, если речь о тылах, то могут быть использованы для хранения самые разнообразные ангары, причем, не обязательно воинские, это может быть обычное автохозяйство или склады достаточного объема, чтобы разместить танк. Военную технику и снаряжение они часто размещают в торговых центрах, на подземных парковках, или на складах “Новой почты”. Любые логистические постройки используются для того, чтобы скрыть технику», — сказал Джерелиевский.
Военный эксперт добавил, что ВСУ предпочитают использовать гражданские объекты, так как меньше шансов, что туда будет нанесен удар.
«Уничтожить Abrams можно с помощью противотанковой управляемой ракеты, с помощью артиллерийской системы, выстрела танковой пушки. Можно уничтожить противотанковыми ракетами с вертолета, это если речь о поле боя. А когда Abrams находятся на хранении, то можно ударить ракетой соответствующей мощности и прилетом авиабомбы, артиллерийским огнем и огнем РСЗО», — подчеркнул Джерелиевский.