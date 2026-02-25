Дурова закроют надолго: что будет с Telegram из-за дела против основателя

Действия основателя Telegram Павла Дурова расследуются в рамках уголовного дела по статье о содействии террористической деятельности.
По данным СМИ, мессенджер с 2022 года фигурировал в более чем 150 тыс. преступлений, в том числе 33 тыс. диверсионно-террористической и экстремистской направленности, среди которых теракт в «Крокусе», убийство Дарьи Дугиной и генерала Игоря Кириллова.
Кроме того, Telegram не удалил тысячи каналов, чатов и ботов, связанных с детской порнографией, наркотиками, темами суицида и т.д.
Что грозит Дурову в России, могут ли его экстрадировать и что будет с Telegram — в материале aif.ru.
Какой срок грозит Дурову в России.
Дурову по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности) грозит от 8 до 15 лет лишения свободы, заявил aif.ru заслуженный юрист России Иван Соловьев.
«Склонение, вербовка и так далее по этой статье наказываются на срок от 8 до 15 лет лишения свободы. Должны быть серьезные доказательства, что Дуров был осведомлен о том, что террористическая деятельность осуществляется в мессенджере. Роскомнадзор неоднократно ему выдавал предупреждения и соответствующие предписания», — отметил Соловьев.
Юрист не исключил, что по делу могут провести проверку не только в отношении Дурова, но и иных лиц, причастных к политике конфиденциальности Telegram.
Могут ли экстрадировать Дурова.
По последним данным, Павел Дуров проживает в Объединенных Арабских Эмиратах. Более того, он имеет гражданство этой страны. Соловьев в беседе с aif.ru допустил, что ОАЭ могут пойти навстречу РФ и выдать Дурова в случае соответствующего запроса.
«Эмираты несколько раз шли нам навстречу в выдаче преступников, которых обвиняли в том числе в совершении террористических актов. Но тут нужно понимать, насколько убедительные доказательства будут представлены», — сказал Соловьев.
Юрист добавил, что сотрудничество осуществляется в рамках двусторонних международных договоров между нашими странами.
«То, в чем могут обвинять Дурова, должно считаться преступлением в стране его пребывания. Гипотетически ОАЭ могут его выдать», — добавил юрист.
В Кремле заявили, что знают о расследовании ФСБ в отношении Дурова из-за Telegram.
Что будет с Telegram.
После публикаций о том, что действия Дурова проверяют на содействие террористической деятельности, ряд экспертов допустили, что Telegram могут признать экстремистским.
В Роскомнадзоре заявляли, что мессенджер Telegram создал и поддерживает инфраструктуру, позволяющую незаконно распространять персональные данные россиян. Также Минцифры обвиняло мессенджер в том, что у иностранных спецслужб есть доступ к перепискам внутри Telegram.
Глава Минцифры Максут Шадаев отмечал, что власти могут поэтапно ужесточить меры в отношении Telegram.
«Сначала штрафы, потом голосовые, потом замедление, дальше я не могу сказать», — сказал он.
В Сети допускали, что Telegram будет полностью заблокирован с 1 апреля. В Роскомнадзоре это заявление не подтвердили, но и не опровергли.