Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дурова закроют надолго: что будет с Telegram из-за дела против основателя

Действия Дурова проверяют на содействие экстремизму. Какой срок грозит основателю Telegram в России и что будет с мессенджером — в материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Действия основателя Telegram Павла Дурова расследуются в рамках уголовного дела по статье о содействии террористической деятельности.

По данным СМИ, мессенджер с 2022 года фигурировал в более чем 150 тыс. преступлений, в том числе 33 тыс. диверсионно-террористической и экстремистской направленности, среди которых теракт в «Крокусе», убийство Дарьи Дугиной и генерала Игоря Кириллова.

Кроме того, Telegram не удалил тысячи каналов, чатов и ботов, связанных с детской порнографией, наркотиками, темами суицида и т.д.

Что грозит Дурову в России, могут ли его экстрадировать и что будет с Telegram — в материале aif.ru.

Какой срок грозит Дурову в России.

Дурову по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности) грозит от 8 до 15 лет лишения свободы, заявил aif.ru заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«Склонение, вербовка и так далее по этой статье наказываются на срок от 8 до 15 лет лишения свободы. Должны быть серьезные доказательства, что Дуров был осведомлен о том, что террористическая деятельность осуществляется в мессенджере. Роскомнадзор неоднократно ему выдавал предупреждения и соответствующие предписания», — отметил Соловьев.

Юрист не исключил, что по делу могут провести проверку не только в отношении Дурова, но и иных лиц, причастных к политике конфиденциальности Telegram.

Могут ли экстрадировать Дурова.

По последним данным, Павел Дуров проживает в Объединенных Арабских Эмиратах. Более того, он имеет гражданство этой страны. Соловьев в беседе с aif.ru допустил, что ОАЭ могут пойти навстречу РФ и выдать Дурова в случае соответствующего запроса.

«Эмираты несколько раз шли нам навстречу в выдаче преступников, которых обвиняли в том числе в совершении террористических актов. Но тут нужно понимать, насколько убедительные доказательства будут представлены», — сказал Соловьев.

Юрист добавил, что сотрудничество осуществляется в рамках двусторонних международных договоров между нашими странами.

«То, в чем могут обвинять Дурова, должно считаться преступлением в стране его пребывания. Гипотетически ОАЭ могут его выдать», — добавил юрист.

В Кремле заявили, что знают о расследовании ФСБ в отношении Дурова из-за Telegram.

Что будет с Telegram.

После публикаций о том, что действия Дурова проверяют на содействие террористической деятельности, ряд экспертов допустили, что Telegram могут признать экстремистским.

В Роскомнадзоре заявляли, что мессенджер Telegram создал и поддерживает инфраструктуру, позволяющую незаконно распространять персональные данные россиян. Также Минцифры обвиняло мессенджер в том, что у иностранных спецслужб есть доступ к перепискам внутри Telegram.

Глава Минцифры Максут Шадаев отмечал, что власти могут поэтапно ужесточить меры в отношении Telegram.

«Сначала штрафы, потом голосовые, потом замедление, дальше я не могу сказать», — сказал он.

В Сети допускали, что Telegram будет полностью заблокирован с 1 апреля. В Роскомнадзоре это заявление не подтвердили, но и не опровергли.

Узнать больше по теме
Игорь Кириллов: биография генерал-лейтенанта ВС РФ и Героя Российской Федерации
Представители высшего офицерского состава — приоритетная цель противника во время боевых действий. В декабре 2024 года на генерал-лейтенанта Игоря Кириллова совершили покушение, в результате которого он погиб. Собрали главные факты о биографии офицера ВС РФ.
Читать дальше