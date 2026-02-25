Дурова закроют надолго: что будет с Telegram из-за дела против основателя

«Склонение, вербовка и так далее по этой статье наказываются на срок от 8 до 15 лет лишения свободы. Должны быть серьезные доказательства, что Дуров был осведомлен о том, что террористическая деятельность осуществляется в мессенджере. Роскомнадзор неоднократно ему выдавал предупреждения и соответствующие предписания», — отметил Соловьев.