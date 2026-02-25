Депутат Немкин: мошенники стали звонить под видом сотрудников налоговых органов

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Мошенники начали звонить гражданам под видом сотрудников налоговых органов, начиная разговор с обвинений в неучтенном доходе, задолженности или выявленных нарушениях. Об этом рассказал ТАСС член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Единой России» «Цифровая Россия» Антон Немкин.
«Сегодня фиксируется рост звонков, когда мошенники представляются сотрудниками налоговой инспекции и начинают разговор с обвинительной интонации — заявляют о якобы “неучтенном доходе”, задолженности или выявленных нарушениях. Расчет строится на эффекте внезапности: человека сразу ставят в стрессовую ситуацию, создавая ощущение серьезной проблемы», — сказал парламентарий.
Он отметил, что злоумышленники заранее обладают базовыми персональными данными граждан, такими как Ф. И. О., дата рождения, иногда ИНН или адрес. Данные сведения, по его словам, часто получены из утечек или открытых источников, но для жертвы это выглядит как доказательство «официальности» звонка. «Именно демонстрация осведомленности используется как инструмент давления. Человеку кажется, что звонок действительно поступил из структуры, связанной с налоговой службой», — добавил Немкин.
Далее, как сообщил депутат, применяется стандартная схема социальной инженерии: под предлогом фиксации обращения, регистрации заявления или записи на прием к специалисту гражданину направляют код подтверждения от какого-либо значимого сервиса, а потом мошенники просят продиктовать его, объясняя это технической процедурой. На практике, как пояснил Немкин, такой код может использоваться для входа в личный кабинет, восстановления доступа или оформления финансовых операций. «Характерная деталь подобных звонков — отсутствие конкретики. Злоумышленники не уточняют, о каком именно территориальном подразделении налоговой службы идет речь, не называют официальный адрес или структурное подразделение. Разговор строится вокруг абстрактной “инспекции”, что позволяет им импровизировать и уходить от уточняющих вопросов. Настоящие сотрудники государственных органов действуют строго в рамках регламента и не требуют передачи кодов подтверждения по телефону», — пояснил он.
«Главное правило безопасности — не продолжать диалог в условиях давления. Нельзя сообщать коды из СМС, данные банковских карт или сведения для входа в аккаунты. Если поступает подобный звонок, следует завершить разговор и самостоятельно связаться с официальным ведомством по номеру, указанному на его сайте. Спокойствие и проверка информации через официальные каналы остаются самым эффективным способом защиты от таких схем», — заключил Немкин.