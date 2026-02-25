Ученые нашли неожиданную связь между ягодами и улучшением памяти

Ученые из Университета Кампинаса сообщили о возможной пользе регулярного употребления ягод для памяти и обмена веществ. Результаты анализа клинических исследований опубликованы в журнале Nutrients.
Специалисты изучили научные работы за последние 20 лет. В них оценивалось влияние ягод на память, внимание и другие когнитивные функции, а также на показатели, связанные с ожирением: уровень воспаления, чувствительность к инсулину, гормоны насыщения и связь между кишечником и мозгом.
Наиболее устойчивые данные касаются памяти. Улучшения оказались умеренными, но повторялись в разных исследованиях. Особенно заметный эффект фиксировался у людей с легкими когнитивными нарушениями — состоянием, которое может предшествовать деменции.
Авторы связывают возможное действие ягод с полифенолами — активными веществами, которые помогают снижать хроническое воспаление и оксидативный стресс. Эти процессы часто сопровождают ожирение и ускоряют возрастные изменения в работе мозга.
При этом ученые подчеркивают, что говорить о профилактике деменции пока рано. Данных о влиянии ягод на ключевые маркеры нейродегенерации, включая β-амилоид и тау-белок, недостаточно.
Тем не менее исследователи считают, что добавление ягод в рацион может быть простым и безопасным способом поддержать память и метаболическое здоровье, особенно при избыточной массе тела.
