Ученые нашли неожиданную связь между ягодами и улучшением памяти

Специалисты изучили научные работы за последние 20 лет. В них оценивалось влияние ягод на память, внимание и другие когнитивные функции, а также на показатели, связанные с ожирением: уровень воспаления, чувствительность к инсулину, гормоны насыщения и связь между кишечником и мозгом.