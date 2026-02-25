Суд во Владивостоке взыскал более 32,7 млн рублей с браконьера за незаконную добычу краба

Ленинский районный суд Владивостока удовлетворил иск военной прокуратуры гарнизона о взыскании ущерба, причинённого водным биологическим ресурсам, сообщила пресс-служба Главной военной прокуратуры РФ.
«Установлено, что ответчик, без каких-либо разрешительных документов, незаконно осуществил прием, хранение и транспортировку продукции, изготовленной из 2293 особей краба различных видов. По оценке специалиста ущерб, причиненный этими незаконными действиями, превысил 32,7 млн рублей», — говорится в сообщении.
Суд обязал нарушителя возместить эту сумму. Ранее за то же правонарушение — нарушение правил рыболовства (часть 2 статьи 8.17 КоАП РФ) — он был привлечён к административной ответственности и оштрафован на 1,1 млн рублей.
Военная прокуратура продолжает контролировать исполнение судебного решения.
Напомним, что недавно завершилось расследование уголовного дела о контрабанде 60 тонн морского гребешка на сумму свыше 35 млн рублей в Приморье. Обвиняемыми выступили ветеринарный врач, генеральный директор и сотрудники компании, специализирующейся на оптовой торговле морепродуктами.