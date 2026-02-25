Психолог объяснила, чего на самом деле женщины ждут от мужчин к 8 Марта

«Все девушки разные, но если мы возвращаемся к старой истине, то человеку нужен человек, — подчеркнула Сальникова. — И женщине, как бы они ни говорили про деньги и подарки, в первую очередь нужно внимание. Как и какими способами оно выражается — это уже другой вопрос». Психолог пояснила, что за желанием получить дорогой букет или украшение часто скрывается не меркантильность, а жажда быть замеченной и значимой для партнёра. Внимание со стороны мужчины становится для женщины подтверждением её ценности и позволяет ей раскрыться в тех ролях, которые заложены в ней природой.