Психолог объяснила, чего на самом деле женщины ждут от мужчин к 8 Марта

В преддверии 8 Марта, когда внимание традиционно приковано к подаркам и материальным знакам внимания, клинический психолог Дарья Сальникова в интервью «Радио 1» призвала не забывать о более глубоких вещах, без которых любая женщина не почувствует себя по-настоящему счастливой. По словам эксперта, универсального рецепта не существует, поскольку каждая девушка индивидуальна, и прежде всего нужно спрашивать у неё самой, что приносит ей радость. Однако, если отбросить частные различия, в основе женского счастья лежит старая как мир истина, которую в погоне за внешними атрибутами часто упускают из виду.
«Все девушки разные, но если мы возвращаемся к старой истине, то человеку нужен человек, — подчеркнула Сальникова. — И женщине, как бы они ни говорили про деньги и подарки, в первую очередь нужно внимание. Как и какими способами оно выражается — это уже другой вопрос». Психолог пояснила, что за желанием получить дорогой букет или украшение часто скрывается не меркантильность, а жажда быть замеченной и значимой для партнёра. Внимание со стороны мужчины становится для женщины подтверждением её ценности и позволяет ей раскрыться в тех ролях, которые заложены в ней природой.
«Каждой женщине хочется чувствовать себя любимой, нежной, женственной, — отметила эксперт. — И всё это хочется, конечно, получать от мужчины. Так же, как и мужчине, с обратной стороны, тоже требуется внимание, чтобы ощущать себя главным, сильным, решительным». По словам Сальниковой, ключ к гармонии в отношениях кроется не в сумме, потраченной на презент, а в способности партнёров давать друг другу именно то, что формирует ощущение самодостаточности: женщине — возможность быть слабой и нежной, мужчине — сильным и надёжным. Истинный подарок к 8 Марта, заключает психолог, — это не столько вещь, сколько подтверждение этой простой, но важной связи.