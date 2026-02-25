Ричмонд
Жители Иркутска могут пройти бесплатное тестирование на ВИЧ

Иркутск, НИА-Байкал — 1 и 2 марта в Иркутске организуют бесплатное и анонимное обследование на ВИЧ-инфекцию, гепатиты B, С и сифилис. Мероприятие приурочено ко Всесибирскому дню профилактики ВИЧ-инфекции (1 марта).

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

1 марта с 11:00 до 14:00 тест-мобиль будет работать на парковке возле магазина «Меха Сибири» и возле ТЦ «Базар». С 15:00 до18:00 — у «ТоргСервиса» и на парковке рядом с ТЦ «Домашний».

2 марта с 09:00 до15:00 сдать тест можно будет на парковке возле ТЦ «Снегирь».

Также тест-мобиль Центра СПИД работает каждую среду на парковке перед МУП «Центральный рынок» напротив аптеки № 1 с 10:00 до 15:00, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Результат готовится в течение 15 минут, его сообщают устно. Специалисты проводят консультирование до и после тестирования, рассказывают о путях передачи вируса и методах профилактики, а также о возможностях лечения ВИЧ-инфекции и жизни с таким диагнозом.

Важно помнить, что экспресс-тест дает предварительный результат, который требует подтверждения с помощью точных исследований в лаборатории.

Получить консультацию по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции можно по телефону горячей линии: 8−800−350−22−99.