Жители Иркутска могут пройти бесплатное тестирование на ВИЧ

1 марта с 11:00 до 14:00 тест-мобиль будет работать на парковке возле магазина «Меха Сибири» и возле ТЦ «Базар». С 15:00 до18:00 — у «ТоргСервиса» и на парковке рядом с ТЦ «Домашний».
2 марта с 09:00 до15:00 сдать тест можно будет на парковке возле ТЦ «Снегирь».
Также тест-мобиль Центра СПИД работает каждую среду на парковке перед МУП «Центральный рынок» напротив аптеки № 1 с 10:00 до 15:00, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Результат готовится в течение 15 минут, его сообщают устно. Специалисты проводят консультирование до и после тестирования, рассказывают о путях передачи вируса и методах профилактики, а также о возможностях лечения ВИЧ-инфекции и жизни с таким диагнозом.
Важно помнить, что экспресс-тест дает предварительный результат, который требует подтверждения с помощью точных исследований в лаборатории.
Получить консультацию по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции можно по телефону горячей линии: 8−800−350−22−99.