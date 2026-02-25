Last.fm грозит штраф до 12 млн рублей за запрещённый контент

В последний раз доступ к страницам Last.fm в РФ был ограничен в 2023 году, когда платформа игнорировала уведомления Роскомнадзора о необходимости удалить материалы, дискредитирующие Вооружённые силы РФ. Ограничительные меры были сняты в марте 2023 года после того, как сервис выполнил требования РКН, и страница снова стала доступна российским пользователям.