Омичи назвали самые недооцененные профессии на региональном рынке труда

По мнению жителей города Омска, явно недооценен местными работодателями труд работников в сферах образования и медицины, производства и строительства. Так зарплаты педагогов и воспитателей считает унизительными 20% омичей. Чуть меньше опрошенных — 14% считают оскорбительно низким жалованье омских фельдшеров и медсестер. Еще 12% жителей региона уверены, что следует больше платить квалифицированным рабочим на заводах и стройках, а 10% омичей считают, что необходимо повысить заработки уборщиков и дворников.