Омичи назвали самые недооцененные профессии на региональном рынке труда

Омичи считают унизительными зарплаты на региональном рынке труда определенных специалистов. Данными опроса, проводимого среди жителей региона, поделился портал по поиску работы SuperJob.
По мнению жителей города Омска, явно недооценен местными работодателями труд работников в сферах образования и медицины, производства и строительства. Так зарплаты педагогов и воспитателей считает унизительными 20% омичей. Чуть меньше опрошенных — 14% считают оскорбительно низким жалованье омских фельдшеров и медсестер. Еще 12% жителей региона уверены, что следует больше платить квалифицированным рабочим на заводах и стройках, а 10% омичей считают, что необходимо повысить заработки уборщиков и дворников.
Также в категорию «очень низких» по мнению жителей попали оклады продавцов и кассиров (7%), а также зарплаты инженеров и бухгалтеров (6%). При этом омские мужчины чаще критиковали зарплатную стратегию в отношении рабочих и ИТР, а омички называли недооцененным труд учителей, медиков, продавцов и бухгалтеров.