«Исхудала страшно»: как умерла звезда «А зори здесь тихие» Ирина Шевчук

24 февраля 2026 года не стало заслуженной артистки России Ирины Борисовны Шевчук. Знаменитая актриса, чья роль Риты Осяниной в фильме «А зори здесь тихие» навсегда вошла в золотой фонд отечественного кинематографа, ушла из жизни на 75-м году после продолжительной болезни.
«Мамы не стало сегодня утром»: дочь подтвердила трагедию.
Печальную новость журналистам aif.ru подтвердила дочь актрисы Александра Афанасьева-Шевчук. Она была рядом с матерью до последнего момента.
«Мамы не стало утром 24 февраля», — сообщила Александра.
По словам дочери, в настоящее время решаются вопросы, связанные с организацией похорон. Она также добавила, что церемония прощания будет открытой для всех поклонников таланта актрисы, которые захотят проводить ее в последний путь.
Смертельная болезнь: три года борьбы с лимфомой.
Как стало известно, причиной смерти Ирины Шевчук стала тяжелая онкология. Близкие подтвердили, что актриса боролась с недугом на протяжении трех лет.
«Мама тяжело болела», — уточнила дочь.
По данным источника, у Ирины Борисовны была диагностирована лимфома головного мозга — заболевание, при котором мутировавшие лимфоциты образуют злокачественные опухоли. Несмотря на усилия врачей и поддержку родных, болезнь оказалась сильнее. Актриса ушла из жизни у себя дома.
«Она исхудала страшно»: признание Елены Драпеко.
Подругой и коллегой семьи, которая общалась с Ириной Шевчук на протяжении всей жизни, была депутат Госдумы и актриса Елена Драпеко. Они познакомились еще в далекой юности на съемках легендарной картины «А зори здесь тихие» и сохранили теплые отношения на десятилетия.
Елена Драпеко поделилась воспоминаниями о последней встрече с Ириной Борисовной и рассказала о ее состоянии в последние месяцы.
«В последний раз мы виделись на открытии памятника, посвященного героям фильма “А зори здесь тихие” возле Храма Вооружённых Сил в Подмосковье. После этого мы еще несколько раз разговаривали по телефону, обсуждали разные темы», — вспоминает Драпеко.
Особенно сильно коллегу поразили внешние изменения, вызванные болезнью.
«Ирина Борисовна исхудала страшно в последнее время», — отметила парламентарий.
Елена Драпеко назвала смерть Шевчук невосполнимой потерей для всей российской культуры.
«Считаю, смерть Ирины Борисовны — большая утрата для кинематографа, для культуры и для общественной жизни России», — поделилась Драпеко.
Фестиваль «Киношок» осиротел: главная заслуга последних лет.
Ирина Шевчук была не только талантливой актрисой, но и человеком, который прилагал титанические усилия для сохранения культурных связей на постсоветском пространстве. Елена Драпеко рассказала, что именно Шевчук была «движущей силой» и «главным идеологом» фестиваля «Киношок», объединяющего кинематографистов стран СНГ и Балтии.
«Начиная с 1991 года, с момента распада Советского Союза, Шевчук с помощью этого фестиваля старалась объединить кинематографистов. Фестиваль был бедный по сравнению с сочинским или какими-то другими, но очень честный. Там честно говорили друг другу, что думают о фильмах. Было хорошее, очень порядочное жюри, и поэтому мы все с удовольствием туда приезжали, общались. До последнего времени фестиваль жил благодаря Ирине Борисовне», — с горечью констатировала Драпеко.
Жизнь и роли: от «Гольфстрима» до «Французского мастера».
Ирина Шевчук родилась 6 октября 1951 года в Мурманске. В 11 лет вместе с семьей переехала в Киев, а позже — в Москву. В 1972 году она окончила ВГИК. Ее кинодебют состоялся в эпизоде фильма «Гольфстрим», однако настоящая слава обрушилась на 21-летнюю студентку после выхода драмы Станислава Ростоцкого «…А зори здесь тихие».
Роль Риты Осяниной принесла ей не просто всесоюзную любовь, но и серьезное признание профессионалов. В составе советской делегации она представляла картину на Венецианском кинофестивале в 1972 году, а через год фильм был выдвинут на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
За свою карьеру, которая длилась полвека, Ирина Шевчук снялась более чем в 70 проектах. Зрители запомнили ее работы в фильмах «Белый Бим Черное ухо», «Государственная граница», «Мужской зигзаг», «Курортный роман», «Сонька — Золотая Ручка» и многих других. Последний фильм с ее участием вышел в 2022 году — это триллер «Французский мастер».
Прощание и память.
В личной жизни Ирина Шевчук была счастлива в браке с композитором Александром Афанасьевым. В 1981 году у пары родилась дочь Александра, которая продолжила актерскую династию.
Сейчас Александра Афанасьева-Шевчук, которая тяжело переживает смерть матери, занимается организацией похорон. В социальных сетях она опубликовала трогательное обращение, выразив безграничную любовь к матери и благодарность врачам, боровшимся за ее жизнь до последнего. Также дочерью актрисы был открыт сбор средств на организацию траурных мероприятий. Дата и место прощания будут объявлены дополнительно.