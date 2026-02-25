«Исхудала страшно»: как умерла звезда «А зори здесь тихие» Ирина Шевчук

«Начиная с 1991 года, с момента распада Советского Союза, Шевчук с помощью этого фестиваля старалась объединить кинематографистов. Фестиваль был бедный по сравнению с сочинским или какими-то другими, но очень честный. Там честно говорили друг другу, что думают о фильмах. Было хорошее, очень порядочное жюри, и поэтому мы все с удовольствием туда приезжали, общались. До последнего времени фестиваль жил благодаря Ирине Борисовне», — с горечью констатировала Драпеко.