День Иверской иконы Богородицы: за что образ любили цари, поэты и простой народ

Православные 25 февраля чествуют Иверскую икону Божией Матери — это один из самых известных образов Богородицы не только в России, но и в мире, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
В церковном календаре есть несколько праздников, посвященных Иверской иконе Божьей Матери. Первый установлен в память о ее чудесном обретении монахами святой горы Афон. Произошло это, предположительно, в начале ХI века, на следующий день после Пасхи. Верующие вспоминают это событие во вторник Светлой седмицы — недели, следующей сразу за Христовым Воскресением.
Два других памятных дня отсылают ко времени, когда первый список иконы попал в Москву — 26 октября 1648 года и 25 февраля 1656 года.
У верующих есть традиция обращаться к Иверской иконе по самым разным вопросам.
Священнослужители подчеркивают: молятся не иконе, а Богородице и Христу, запечатленным на ней. Поэтому неверно будет воспринимать ее как некий волшебный предмет.
Чаще всего Богородицу просят:
— об утешении — искренняя молитва помогает вернуть душевное равновесие после суровых испытаний или потери близких людей;
— об исцелении — Богородица помогает в исцелении от недугов и серьезных зависимостей (наркотической, алкогольной, игровой);
— о защите — Божия Матерь Вратарница встает на стражу дома и домочадцев: охраняет жилища прихожан от стихийных бедствий, грабителей, злонамеренных гостей и прочих несчастий;
— о взаимной любви — у Богородицы можно просить взаимной любви и счастья в браке. Были случаи, когда после обращения к ней в семью с покаянием возвращались супруги, а дети уходили из дурных компаний и становились усерднее в учебе и почтительнее к родителям;
— зачатии и рождении детей — Богородица покровительствует детям и дарует счастье родительства. Ее просят об избавлении от бесплодия, легких родах, о здоровье младенцев и рожениц;
— избавлении от греховных мыслей — искренняя молитва Пресвятой Деве поможет сохранить духовность и нравственную чистоту.
Иверский образ издревле почитали и монархи, и простой люд. В дореволюционной России выстраивались длинные очереди из желающих приложиться к святыне.
Постоянным пристанищем святыни была Иверская часовня у Кремля. Про заветные двери Иверской часовни Марина Цветаева напишет:
"А вон за тою дверцей,
Куда народ валит,
Там Иверское сердце,
Червонное, горит.
И льется «Аллилуйя».
На смуглые поля.
Я в грудь тебя целую,
Московская земля".