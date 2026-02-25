Ричмонд
День Иверской иконы Богородицы: за что образ любили цари, поэты и простой народ

Одна из наиболее известных и почитаемых икон Божией Матери прославилась большим количеством чудес.

Источник: dostup1.ru

Православные 25 февраля чествуют Иверскую икону Божией Матери — это один из самых известных образов Богородицы не только в России, но и в мире, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В церковном календаре есть несколько праздников, посвященных Иверской иконе Божьей Матери. Первый установлен в память о ее чудесном обретении монахами святой горы Афон. Произошло это, предположительно, в начале ХI века, на следующий день после Пасхи. Верующие вспоминают это событие во вторник Светлой седмицы — недели, следующей сразу за Христовым Воскресением.

Два других памятных дня отсылают ко времени, когда первый список иконы попал в Москву — 26 октября 1648 года и 25 февраля 1656 года.

У верующих есть традиция обращаться к Иверской иконе по самым разным вопросам.

Известно немало случаев, когда люди излечивались от болезней, находили выход из самых трудных ситуаций, помолившись перед ней.

Священнослужители подчеркивают: молятся не иконе, а Богородице и Христу, запечатленным на ней. Поэтому неверно будет воспринимать ее как некий волшебный предмет.

Чаще всего Богородицу просят:

— об утешении — искренняя молитва помогает вернуть душевное равновесие после суровых испытаний или потери близких людей;

— об исцелении — Богородица помогает в исцелении от недугов и серьезных зависимостей (наркотической, алкогольной, игровой);

— о защите — Божия Матерь Вратарница встает на стражу дома и домочадцев: охраняет жилища прихожан от стихийных бедствий, грабителей, злонамеренных гостей и прочих несчастий;

— о взаимной любви — у Богородицы можно просить взаимной любви и счастья в браке. Были случаи, когда после обращения к ней в семью с покаянием возвращались супруги, а дети уходили из дурных компаний и становились усерднее в учебе и почтительнее к родителям;

— зачатии и рождении детей — Богородица покровительствует детям и дарует счастье родительства. Ее просят об избавлении от бесплодия, легких родах, о здоровье младенцев и рожениц;

— избавлении от греховных мыслей — искренняя молитва Пресвятой Деве поможет сохранить духовность и нравственную чистоту.

Иверский образ издревле почитали и монархи, и простой люд. В дореволюционной России выстраивались длинные очереди из желающих приложиться к святыне.

В дореволюционной Москве было принято привозить икону в дом болящего, прямо к его постели — чтобы там и отслужить молебен о здравии. На этот случай существовала специальная, запряженная шестеркой лошадей, карета, впереди которой ехал всадник с факелом.

Постоянным пристанищем святыни была Иверская часовня у Кремля. Про заветные двери Иверской часовни Марина Цветаева напишет:

"А вон за тою дверцей,

Куда народ валит,

Там Иверское сердце,

Червонное, горит.

И льется «Аллилуйя».

На смуглые поля.

Я в грудь тебя целую,

Московская земля".