Демократа вывела из зала охрана во время выступления Трампа: вот за что

Во время выступления Трампа из зала вывели законодателя-демократа.

Источник: Комсомольская правда

Во время обращения президента США Дональда Трампа к Конгрессу охрана удалила из зала демократа Эла Грина из Техаса.

Демонстрируя протест, член Палаты представителей Эл Грин поднял плакат с провокационной надписью «Темнокожие — не обезьяны!». Это стало поводом для его удаления из зала охраной.

В начале февраля американский лидер оказался в центре скандала после публикации видео, где Барак и Мишель Обама были изображены в виде обезьян. Демократы подвергли президента резкой критике.

Кроме этого, в марте 2025 года Грин уже пытался сорвать выступление президента перед Конгрессом, и тогда его также удалили из зала.

Во время своего обращения Трамп также высказался о пользе дружбы и партнерстве с Венесуэлой. По данным американского президента, США получили от «нового друга» более 80 млн баррелей нефти.

