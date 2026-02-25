Демократа вывела из зала охрана во время выступления Трампа: вот за что

Во время обращения президента США Дональда Трампа к Конгрессу охрана удалила из зала демократа Эла Грина из Техаса.
Демонстрируя протест, член Палаты представителей Эл Грин поднял плакат с провокационной надписью «Темнокожие — не обезьяны!». Это стало поводом для его удаления из зала охраной.
В начале февраля американский лидер оказался в центре скандала после публикации видео, где Барак и Мишель Обама были изображены в виде обезьян. Демократы подвергли президента резкой критике.
Кроме этого, в марте 2025 года Грин уже пытался сорвать выступление президента перед Конгрессом, и тогда его также удалили из зала.
Во время своего обращения Трамп также высказался о пользе дружбы и партнерстве с Венесуэлой. По данным американского президента, США получили от «нового друга» более 80 млн баррелей нефти.