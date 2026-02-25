Ричмонд
Лукьяненко надеется, что по «Дозорам» снимут ремейк

Планы экранизации цикла периодически возникают, отметил российский писатель-фантаст.

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко надеется, что по романам из цикла «Дозоры» снимут ремейк или продолжение фильмов. Об этом писатель сообщил ТАСС.

«Любой фантастический проект, экранизация — это сложно, дорого, требует большого коллектива, который будет над этим работать. Я надеюсь, конечно, что те же самые “Дозоры” вернутся в каком-то измененном виде или, может быть, не в измененном, скажем, в виде продолжения даже уже существующего [фильма] в наше время», — сказал он.

Лукьяненко отметил, что планы экранизации цикла периодически возникают. «Но многое зависит не только от меня, но и от других факторов», — добавил писатель.

Первая книга о маге Антоне Городецком — «Ночной дозор» — вышла в 1998 году. В 2004 году она была экранизирована режиссером Тимуром Бекмамбетовым. В 2006 году на экраны вышло продолжение фильма по одноименному роману Лукьяненко «Дневной дозор». Последний на сегодняшний день роман серии «Шестой дозор» был опубликован в 2014 году.

Лукьяненко написал более 40 романов, включая циклы «Дозоры», «Геном» и «Измененные», а также около десяти повестей и более ста рассказов. Он является одним из самых высокотиражных отечественных писателей-фантастов.