Аэропорт Калуги вернулся к штатной работе после временных ограничений

В аэропорту Калуги (Грабцево) сняты временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Ограничения вводились ранее для обеспечения безопасности полётов. В настоящий момент воздушная гавань работает в штатном режиме.

Напомним, меры ввели в 1:30 по мск. Причины введения ограничений не уточнялись, однако подобные решения, как правило, принимаются в целях предотвращения возможных угроз и обеспечения безопасности пассажиров и экипажей во время атак БПЛА.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

