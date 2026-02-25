Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Запорожье фонд «Защитники Отечества» помог со статусом 90 участникам СВО

Получение официального статуса ветерана боевых действий является очень важным, отметил руководитель филиала Евгений Маркелов.

МЕЛИТОПОЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Филиал фонда «Защитники Отечества» в Запорожской области помог порядка 90 участникам СВО с оформлением удостоверения ветерана боевых действий. Об этом ТАСС сообщил руководитель филиала Евгений Маркелов.

«Для ребят, которые с оружием в руках защищали Родину, получение официального статуса является очень важным. За период нашей работы порядка 90 человек получили статус ветерана боевых действий при содействии специалистов филиала фонда», — сказал он.

Маркелов отметил, что работа по этому направлению сотрудниками филиала ведется постоянно.

Государственный фонд «Защитники Отечества» создан по указу президента России Владимира Путина в 2023 году. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей. Специалисты и социальные координаторы фонда помогают с медицинской и соцреабилитацией, в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов. Филиалы фонда работают во всех регионах России.