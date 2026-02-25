На Запорожье фонд «Защитники Отечества» помог со статусом 90 участникам СВО

Государственный фонд «Защитники Отечества» создан по указу президента России Владимира Путина в 2023 году. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей. Специалисты и социальные координаторы фонда помогают с медицинской и соцреабилитацией, в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов. Филиалы фонда работают во всех регионах России.