Четыре новых автобуса МАЗ пополнили парк ВПОПАТ № 1 во Владивостоке

И.о. директора «ВПОПАТ № 1» Юрий Хильчук рассказал, что после оформления документы и базовой проверки автобусы выведут на обкатку по городским дорогам, чтобы убедиться в их надежности в реальных условиях. По его словам, перед выходом на линию каждая машина должна пройти от 1 до 1,5 тысячи километров. В это время специалисты отслеживают возможные технические проблемы, состояние крепежей и другие параметры, а затем меняют фильтры и масло.