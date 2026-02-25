Четыре новых автобуса МАЗ пополнили парк ВПОПАТ № 1 во Владивостоке

Еще четыре новых автобуса МАЗ привезли из Беларуси во Владивосток для муниципального перевозчика «ВПОПАТ № 1». Сейчас машины регистрируют в ГАИ и Ространснадзоре, настраивают ГЛОНАСС и проверяют все системы.
И.о. директора «ВПОПАТ № 1» Юрий Хильчук рассказал, что после оформления документы и базовой проверки автобусы выведут на обкатку по городским дорогам, чтобы убедиться в их надежности в реальных условиях. По его словам, перед выходом на линию каждая машина должна пройти от 1 до 1,5 тысячи километров. В это время специалисты отслеживают возможные технические проблемы, состояние крепежей и другие параметры, а затем меняют фильтры и масло.
В мэрии напомнили, что в 2025 году парк муниципального предприятия уже пополнили 46 новых автобусов среднего и большого классов. Из них 44 выпустил белорусский завод МАЗ. Большая часть этих машин уже вышла на линии и работает на городских маршрутах, в том числе на новых направлениях № 88 «Маяк — Посьетская» и № 71 «Баляева — Площадь Борцов Революции».
Администрация города намеревается закупить еще около 40 автобусов для «ВПОПАТ № 1» и уже получила предварительные коммерческие предложения от трех лизинговых компаний. Пополнение позволит муниципальному перевозчику участвовать в конкурсах на обслуживание дополнительных маршрутов и при этом сохранять качество перевозок на уже действующих линиях.