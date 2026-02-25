Ричмонд
Новосибирцев начнут штрафовать за грибы из Красной книги

Грибникам рекомендуют внимательно изучать внешний вид находок и не собирать неизвестные или редкие экземпляры.

Источник: Freepik

С 1 сентября 2026 года вступают в силу поправки в Федеральный закон «Об охране окружающей среды», которые полностью запрещают сбор грибов, занесённых в Красную книгу, даже в личных целях. Об этом сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов Новосибирской области.

Под запрет попадают около 30 видов редких и исчезающих грибов, среди которых:

паутинник фиолетовый,

трутовик лакированный,

сморчковая шапочка коническая,

мокруха розовая,

звездовик ложноокаймлённый,

мутинус собачий.

Исключение сделано только для научных исследований, мероприятий по сохранению популяций или в случаях, связанных с обеспечением безопасности людей.

За нарушение предусмотрена административная ответственность — вплоть до штрафов.

Изменения направлены на сохранение биоразнообразия и предотвращение неконтролируемого выкашивания редких видов, популяции которых и без того находятся под угрозой. Грибникам рекомендуют внимательно изучать внешний вид находок и не собирать неизвестные или редкие экземпляры.

Ранее АиФ-Новосибирск писал, что за борщевик на даче новосибирцы заплатят до 50 тысяч рублей.