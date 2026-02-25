Новосибирцев начнут штрафовать за грибы из Красной книги

С 1 сентября 2026 года вступают в силу поправки в Федеральный закон «Об охране окружающей среды», которые полностью запрещают сбор грибов, занесённых в Красную книгу, даже в личных целях. Об этом сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов Новосибирской области.
Под запрет попадают около 30 видов редких и исчезающих грибов, среди которых:
паутинник фиолетовый,
трутовик лакированный,
сморчковая шапочка коническая,
мокруха розовая,
звездовик ложноокаймлённый,
мутинус собачий.
Исключение сделано только для научных исследований, мероприятий по сохранению популяций или в случаях, связанных с обеспечением безопасности людей.
За нарушение предусмотрена административная ответственность — вплоть до штрафов.
Изменения направлены на сохранение биоразнообразия и предотвращение неконтролируемого выкашивания редких видов, популяции которых и без того находятся под угрозой. Грибникам рекомендуют внимательно изучать внешний вид находок и не собирать неизвестные или редкие экземпляры.
