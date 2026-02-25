Новосибирцев начнут штрафовать за грибы из Красной книги

С 1 сентября 2026 года вступают в силу поправки в Федеральный закон «Об охране окружающей среды», которые полностью запрещают сбор грибов, занесённых в Красную книгу, даже в личных целях. Об этом сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов Новосибирской области.