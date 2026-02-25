ФАДН: курс по социальной адаптации мигрантов прошли около 1 млн человек

КЕМЕРОВО, 25 февраля. /ТАСС/. Курс по адаптации трудящихся мигрантов прошли 977 тыс. иностранных граждан. Об этом сообщил заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Станислав Бедкин в кулуарах этнокультурного проекта «Ассамблея народов Кузбасса».
«Мы реализуем пилотный проект по созданию центра адаптации иностранных граждан. И по всей России внедряем курсы, которые тоже направлены на адаптацию иностранных граждан. С учетом пилотных проектов мы охватили свыше 977 тыс. иностранных граждан за 2025 год. Это в разы превышает миграционные потоки некоторых европейских стран», — сказал Бедкин.
Он добавил, что в помощь мигрантам входит не только чтение курсов, но и проведение индивидуальных консультаций, а также помощь определенным категориям граждан в изучении русского языка. В 2026 году планируется увеличить охват иностранных граждан, так как регионы приобрели необходимый опыт работы по данному направлению.
«Самое главное, на что мы ориентируем коллег, — это правила и нормы поведения, профилактика противоправного поведения, то есть экстремизма и терроризма. Также говорим о вкладе России в те республики, откуда такие граждане приезжают», — добавил Бедкин.